Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" Томской области

В Томске ищут пропавшего 23-летнего мужчину, местонахождение которого неизвестно с 21 сентября 2023 года. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропал Шабунин Виктор Александрович, 23 года (2000 год рождения). С 21 сентября 2023 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Ростом мужчина 183 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые, глаза серые. Во что был одет в момент пропажи — неизвестно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).