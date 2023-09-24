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НовостиСпорт24 сентября 2023 11:00

Спортсмены из Томской области взяли бронзу на всероссийских соревнованиях по самбо

Соревнования проходили с 19 по 22 сентября в Новосибирске
Алёна Мищенко
Фото: администрация Томской области

Фото: администрация Томской области

Самбисты из Томской области завоевали медали на всероссийских соревнованиях по самбо среди мужчин, женщин и боевому самбо «Кубок Сибири».

Соревнования проходили с 19 по 22 сентября в Новосибирске. За звание сильнейших боролись более 300 участников из 24 регионов России.

«Томскую область на соревнованиях представляли воспитанница северской школы «Русь» Карина Рыхлевич и учащийся томского городского центра самбо «Кристалл» Бажен Вишняк», — рассказали в адинистрации региона.

Так, томская спортсменка Рыхлевич завоевала бронзовую медаль. Девушка выступила в весовой категории до 54 килограммов. Бажен Вишняк занял третье место в весовой категории до 64 килограмма.

Спортсменов тренируют Денис Вышегородцев, Наталья Вахмистрова, Анатолий Попов и Максим Соколов.