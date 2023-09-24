Более 80 автомобилей было эвакуировано в Томской области за неделю

Фото: Ксения Высотина

В Томской области с 15 по 21 сентября полицейские эвакуировали более 80 транспортных средств за нарушение ПДД, сообщили в региональной пресс-службе УМВД.

В отношении 35 нарушителей были составлены административные протоколы по фактам нарушения остановки и стоянки, 10 автомобилистов неправомерно оставили свои транспортные средства на парковках для инвалидов.

Еще 25 автомобилистов привлекли в ответственности за управление автомобилем, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента.

Также полицейские задержали 67 пьяных водителей. Из числа задержанных 4 человека управляли автомобилем с признаками опьянения «повторно», будучи лишёнными прав за те же правонарушения. На них возбуждено уголовные дела.