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НовостиОбщество24 сентября 2023 8:48

Более 80 автомобилей было эвакуировано в Томской области за неделю

Томские водители нарушали правила ПДД
Алёна Мищенко
Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

В Томской области с 15 по 21 сентября полицейские эвакуировали более 80 транспортных средств за нарушение ПДД, сообщили в региональной пресс-службе УМВД.

В отношении 35 нарушителей были составлены административные протоколы по фактам нарушения остановки и стоянки, 10 автомобилистов неправомерно оставили свои транспортные средства на парковках для инвалидов.

Еще 25 автомобилистов привлекли в ответственности за управление автомобилем, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента.

Также полицейские задержали 67 пьяных водителей. Из числа задержанных 4 человека управляли автомобилем с признаками опьянения «повторно», будучи лишёнными прав за те же правонарушения. На них возбуждено уголовные дела.