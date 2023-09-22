На улице Короленко в Томске достроят канализацию в октябре

В месте завершения работы по прокладке сетей коммуникаций восстанавливается благоустройство. Фото: «Томскводоканал»

В Томске на улице Короленко строят канализационные сети, сообщает «Томскводоканал». Отмечается, что основная магистраль имеет протяженность 326 метров. Благодаря этому к канализации подключат дома по улице Короленко с №9 по №19. Работы ведутся в рамка инвестиционной программы компании.

«В месте завершения работы по прокладке сетей коммуникаций восстанавливается благоустройство», - заверили в пресс-службе «Томскводоканала».

Участки обещают засыпать щебнем, а после – заасфальтировать. Завершить все работы планируют в октябре.