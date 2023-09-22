«Выдворили 11 человек»: в Томске проверили мигрантов

По итогам рейдов составлено 94 материала об административных правонарушениях по линии миграционного законодательства Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

С 29 августа до 12 сентября в Томске полиция и ФСБ проводили рейды для выявления преступлений в сфере миграции. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области, проверялись места проживания и работы иностранных граждан. Также проверки проводились среди водителей и в развлекательных учреждениях.

«По итогам рейдов составлено 94 материала об административных правонарушениях по линии миграционного законодательства», - рассказали об итогах рейда в полиции.

11 мигрантов оштрафовали и выдворили из страны. Во время рейда изъяли 4 единицы огнестрельного оружия и более 50 боеприпасов. Возбуждено три уголовных дела, два административных материала направлены в суд.