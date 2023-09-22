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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 10:37

«Выдворили 11 человек»: в Томске проверили мигрантов

В Томске полиция и ФСБ провели рейд против мигрантов
Александра Тайбатрова
По итогам рейдов составлено 94 материала об административных правонарушениях по линии миграционного законодательства

По итогам рейдов составлено 94 материала об административных правонарушениях по линии миграционного законодательства

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

С 29 августа до 12 сентября в Томске полиция и ФСБ проводили рейды для выявления преступлений в сфере миграции. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области, проверялись места проживания и работы иностранных граждан. Также проверки проводились среди водителей и в развлекательных учреждениях.

«По итогам рейдов составлено 94 материала об административных правонарушениях по линии миграционного законодательства», - рассказали об итогах рейда в полиции.

11 мигрантов оштрафовали и выдворили из страны. Во время рейда изъяли 4 единицы огнестрельного оружия и более 50 боеприпасов. Возбуждено три уголовных дела, два административных материала направлены в суд.