Департамент спецпроектов Томской области возглавил Андрей Мильке

Главная задача департамента спецпроектов и его руководителя – строительство межуниверситетского кампуса Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Начальником департамента спецпроектов Томской области назначен Андрей Мильке, эта информация опубликована на сайте обладминистрации. Известно, что руководитель уже приступил к работе.

«Главная задача департамента спецпроектов и его руководителя – строительство межуниверситетского кампуса», - напомнили в пресс-службе администрации региона.

Известно, что Андрей Мильке родился в Асино в 1966 году. Окончил ТГУ, работал в различных организациях, в том числе строительных. Реализовывать проект межвузовского кампуса он будет в сотрудничестве с научным сообществом, студентами, строителями и общественностью.