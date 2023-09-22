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НовостиОбщество22 сентября 2023 10:11

Департамент спецпроектов Томской области возглавил Андрей Мильке

Он будет курировать строительство межвузовского кампуса
Александра Тайбатрова
Главная задача департамента спецпроектов и его руководителя – строительство межуниверситетского кампуса

Главная задача департамента спецпроектов и его руководителя – строительство межуниверситетского кампуса

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Начальником департамента спецпроектов Томской области назначен Андрей Мильке, эта информация опубликована на сайте обладминистрации. Известно, что руководитель уже приступил к работе.

«Главная задача департамента спецпроектов и его руководителя – строительство межуниверситетского кампуса», - напомнили в пресс-службе администрации региона.

Известно, что Андрей Мильке родился в Асино в 1966 году. Окончил ТГУ, работал в различных организациях, в том числе строительных. Реализовывать проект межвузовского кампуса он будет в сотрудничестве с научным сообществом, студентами, строителями и общественностью.