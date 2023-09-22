На севере Томской области стоимость дизельного топлива превысила 83 рубля

Цены на заправке в Каргаске 22 сентября. Фото: «РЕГИОН-70»

Цены на топливо на севере Томской области продолжают расти. Об этом пишет издание Tomsk.mk.ru со ссылкой на обсуждения в местных соцсетях. Судя по фото, которыми делятся жители Каргасокского района, бензин марта АИ-95 стоит 64,4 рублей за литр, а марки АИ-92 – 60,9 рублей за литр. Дизельное топливо стоит уже 83,4 рублей.

А еще несколько дней назад, 18 сентября, «девяносто второй» бензин в этом же районе можно было купить за 60,5 рублей, 95-й – 63,5 рублей, а «дизель» - 85,5.

При этом Томскстат сообщает, что в августе этого года средняя цена бензина АИ-95 на 18 сентября составляла 52,2 рублей, АИ-92 – 49,16 рублей, а на дизельное топливо – 62,82 рублей.

Топливо дорожает по всей стране. Для стабилизации правительство РФ приняло решение прекратить экспорт бензина и дизеля.