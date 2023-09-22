Томский форум молодых ученых U-NOVUS будет спонсировать АФК «Система»

Компании презентуют более 20 предложений разработчиков из Томской области. Фото: Анна Ковалева

Одна из крупнейших инвестиционных платформ в России АФК «Система» станет спонсором томского фестиваля молодых ученых U-NOVUS. Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель губернатора Томской области Людмила Огородова. Она написала, что встретилась с представителями компании во время их визита в Томск.

«Такой партнер очень важен для Томска», - отметила замгубернатора.

Также Людмила Огородова написала, что сегодня отправляется в Москву, чтобы презентовать АФК более 20 предложений разработчиков из Томской области в сферах фармацевтики, промышленности, квартовых технологий и др.

Напомним, что очередной форум U-NOVUS состоялся в Томске весной этого года, его участниками стали более восьми тысяч человек.