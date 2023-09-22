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НовостиОбщество22 сентября 2023 6:18

Житель томского села незаконно спилил 7 сосен на 450 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений»
Алёна Мищенко
Фото: УМВД по Томской области

Фото: УМВД по Томской области

В Кожевниковском районе Томской области 37-летний житель села Батурино бензопилою срубил 7 деревьев сосны на 450 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого. Им оказался ранеесудимый 37-летний житель села Батурино.

По предварительным данным, мужчина приехал в лесополосу на грузовике и бензопилой срубил 7 деревьев породы «сосна». После этого погрузил их и вывез на территорию своего земельного участка. Ущерб составил более 450 тысяч рублей.

Полицейские изъяли автомобиль, инструмент, а также распиленные бревна.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».