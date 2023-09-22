Житель томского села незаконно спилил 7 сосен на 450 тысяч рублей

Фото: УМВД по Томской области

В Кожевниковском районе Томской области 37-летний житель села Батурино бензопилою срубил 7 деревьев сосны на 450 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого. Им оказался ранеесудимый 37-летний житель села Батурино.

По предварительным данным, мужчина приехал в лесополосу на грузовике и бензопилой срубил 7 деревьев породы «сосна». После этого погрузил их и вывез на территорию своего земельного участка. Ущерб составил более 450 тысяч рублей.

Полицейские изъяли автомобиль, инструмент, а также распиленные бревна.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».