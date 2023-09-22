В Томске уменьшилось количество безработных на более чем 300 человек

В Томске за первое полугодие 2023 года подсчитали количество официально зарегистрированных безработных. Выяснилось, что их стало меньше на 335 человек.

"Численность официально зарегистрированных безработных на 1 июля 2023 года составила 1 233 человека, что на 335 человек меньше, чем по состоянию на 1 января", -говорится в сообщении мэрии.

В администрации также уточнили, что уровень безработицы составил 0,43% от численности рабочей силы, что на 0,5 процентных пункта ниже уровня конца июня 2022 года. Согласно статистическим данным, в первом полугодии 2023 года крупными и средними томскими предприятиями произведено промышленной продукции на 106,3 млрд. рублей, что больше аналогичного периода прошлого года в действующих ценах на 18,6%. В натуральном выражении объём промышленного производства увеличился на 20%.

Также добавляется, что 2022 года в действующих ценах больше на 26,3% (январь-июнь 2022 года – 2 407,6 млн. руб.), в сопоставимых ценах - больше на 17,5%.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям составил 14,1 млрд руб. (в 2022 г. – 9,5 млрд), рост на 48,1%.

Ввод в действие жилых домов составил 107,2 тыс. кв. м., что в 2,3 раза больше, чем годом ранее (46,2 тыс. кв. м.).

В январе – июне 2023 года инфляционный рост потребительских цен составил 105,4% (в 2022 – 112,2%). Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в июне 2023 года в городе Томске по сравнению с декабрем 2022 года увеличилась на 7,3% и составила 5 720 рублей в расчете на месяц.