«Заблудился в лесу»: в Томске ищут 76-летнего пенсионера

Фото: ориентировка поискового отряда «ЛизаАлерт»

В Томске и Томском районе ищут 76-летнего Петра Гагина, у которого имеются проблемы со здоровьем. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что 21 сентября мужчина ушел в лес в районе поселка 86-й квартал и не вернулся. Поисковый штаб уже начал работать в районе поселка.

Пропавший пенсионер имеет рост 180 сантиметров. Он нормального телосложения, волосы – русые с сединой, глаза карие.

«Был одет в черные спортивные штаны, серую рубашку, куртку песочно-болотного цвета, бело-серые кроссовки и коричнево-серую фуражку», - так описывают внешний вид Петра Гагина в ориентировке.

Любую информацию о его местонахождении просят сообщать на круглосуточную и бесплатную линию отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или по телефону 112.