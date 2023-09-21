В Бакчаре Томской области обустраивают парк семейного отдыха

В таких бараках жили спецпереселенцы. Фото: Центр развития городской среды Томской области

В селе Бакчар Томской области идет благоустройство парка семейного отдыха. Как рассказали в Центре развития городской среды Томской области, за основу взяли разработанный ими проект 2019 года. На территории будут зоны отдыха и спорта, кафе, музей, сцена и другое.

«На территории уже построен музейный комплекс», - говорится в сообщении Центра развития городской среды.

Здесь посетили смогут узнать о репрессиях и ссылках в Нарымский край. На территории будущего центра уже воссоздали барак с крышей из дерна: в подобных жили спецпереселенцы. Кроме того, на территории сделали детскую площадку, провели освещение. Скоро закончат тротуарные дорожки и игровую площадку возле озера.

Работы в центре продолжат в следующем году. В планах – воркаут, трибуна для зрителей, зоны отдыха, малые архитектурные формы и т.д.