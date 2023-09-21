В Томске открыли мемориальный стенд погибшему на «Курске» подводнику

Александр Неустроев родился в Лоскутово, окончил местную школу. Фото: Telegram-канал Владимира Резникова

В школе Лоскутово открыли мемориальный стенд Александру Неустроеву, который погиб на атомном подводном ракетном крейсере «Курск» в 2000 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Законодательной думы Томской области Владимир Резников.

«Александр награжден Орденом Мужества (посмертно) за мужество и отвагу при выполнении воинского долга», - напомнил депутат.

Александр Неустроев родился в Лоскутово, окончил местную школу. В 1997 году даже успел поработать здесь учителем физкультуры и вел волейбольную секцию. А в мае того же 1997 года его призвали в армию, где распределили на «Курск». После службы Александр заключил контракт и отправился на учения, который «Курск» проходил в Баренцевом море.

Дальнейшая история известна всем россиянам. На лодке прогремел взрыв. Часть экипажа после него выжила, среди этих 23 человек, которые еще несколько дней подавали сигналы о помощи, был и Александр Неустроев.

Несмотря на то, что после трагедии прошло уже много лет, про Александра в родном Лоскутово помнят. Каждый год в память о нем проводят соревнования по волейболу.

Ранее в лицее №8 Томска установили мемориальную доску дважды Герою Советского Союза Николаю Рукавишникову.