Областные власти хотят забрать у Томска полномочия по застройке территории

Спикер предложил депутатам выразить свое мнение по поводу данного закона до 25 сентября. Фото: Анна Ковалева

Со следующего года Томск может лишиться ряда полномочий, касающихся градостроительства и землепользования. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер думы Томска Чингис Акатаев. Он написал, что соответствующее заключение на закон подготовлено и было подписано и.о. мэра Михаилом Ратнером в его последний рабочий день на этой должности.

«Протащить такой закон областной департамент архитектуры уже пытался три года назад. Но благодаря городским депутатам, поднявшим шумиху, это сделать не удалось», - написал спикер Акатаев.

По его словам, ни депутаты, ни новый мэр Томска Дмитрий Махиня о таком законе не знают. Если его примут, в ведомство региональных властей отойдут такие вопросы, как генпланы и схемы территориального планирования, нормативы градостроительного проектирования, выдача разрешений на строительство, комплексное развитие территорий, предоставление земельных участков, разрешение на их использование и т.д.

Спикер предложил депутатам выразить свое мнение по поводу данного закона до 25 сентября. По его словам, депутаты, мэрия и горожане будут бороться за право Томска сохранить полномочия по градостроительству и землепользованию, а также доходы в бюджет от данных сфер.