В томском селе забрали двоих детей у пьющей матери, которая прятала их в подполе

Фото: УФССП по Томской области

В селе Батурино Томской области забрали двоих детей из неблагополучной семьи. Лишенная родительских прав мать пыталась спрятать в подполе и в огороде своих исхудавших и голодных сына и дочь от приставов, сообщает пресс-служба УФСПСП по региону.

По данным ведомства, проживающая в селе Батурина женщина злоупотребляет алкоголем, не работает и воспитывает детей. 13-летний сын и 11-летняя дочь живут сами себе. В школу дети не ходят и часто бывают голодными, физически отстают в росте от сверстников.

«Суд лишил родительских прав мать и постановил передать детей органам опеки и попечительства. Сразу после вынесения судебного решения приставы и сотрудники администрации Томского района выехали на адрес проживания проблемной семьи», — говорится в сообщении.

Мать, увидевшая приставов, дважды пыталась ввести их в заблуждение, спрятав детей сначала в подвале, а затем в огороде.

Однако детей удалось найти, в том числе благодаря соседям, которые уговаривали их поехать в учреждение, где есть еда, новая одежда, ровесники и доброе отношение со стороны воспитателей.

«Чтобы избежать конфликта, с детьми и матерью общалась психолог УФССП России по Томской области. В итоге, выслушав взрослых, дети добровольно сели в машину сотрудников органов опеки, которые увезли их в социальное учреждение в Асино», — добавили в пресс-службе.

В первую очередь сотрудники администрации прежде всего поехали в продуктовый магазин, чтобы накормить детей перед поездкой.