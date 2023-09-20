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НовостиОбщество20 сентября 2023 14:41

Пять томских медиков помогают коллегам из Приазовья

Врачи из Томской области за 10 дней осмотрят 1800 пациентов
Александра Тайбатрова
Работать томские медики будут в поселке Приазовское. Фото: департамент здравоохранения Томской области

Работать томские медики будут в поселке Приазовское. Фото: департамент здравоохранения Томской области

Пять медиков из Томской области отправились в Приазовье, чтобы помочь местным коллегам с профосмотрами. В департаменте здравоохранения региона рассказали, что в подшефный Томской области район поехали профпатолог, терапевт, узист, психиатр-нарколог, врач-психиатр из медучреждений Томска и Первомайского района.

«По плану томские врачи за 10 дней осмотрят 900 взрослых и 900 детей», - отметили в облздраве.

Работать томские медики будут в поселке Приазовское, что в 25 километрах от Мелитополя. Они будут проводить осмотры педагогов и детей.