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НовостиОбщество20 сентября 2023 12:18

В Томске нашли пропавшего пенсионера с потерей памяти

Мужчина жив
Александра Тайбатрова
Волонтеры благодарят всех, кто поучаствовал в поиске и помогал с распространением информации о пропавшем

Волонтеры благодарят всех, кто поучаствовал в поиске и помогал с распространением информации о пропавшем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске завершились поиски 70-летнего Юрия Саушкина. Он ушел из дома 19 сентября, а информацию по его поиску волонтеры «Лиза Алерт» начали распространять 20 сентября. Сообщалось, что пропавший пенсионер нуждается в медицинской помощи и страдает потерей памяти.

«Найден, жив», - написали в Telegram-канале поискового отряда «Лиза Алерт» через несколько часов после сбора на поиск.

Подробностей о поисках пенсионера не сообщают. Но волонтеры благодарят всех, кто поучаствовал в поиске и помогал с распространением информации о пропавшем.