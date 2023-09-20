Мэр Дмитрий Махиня проверяет, почему в домах Томска нет горячей воды

Проблема отсутствия горячей воды волнует многих томичей
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Мэр Томска Дмитрий Махиня выясняет, почему в некоторых домах Томска до сих пор нет горячей воды. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале и отметил, что такое поручение ему дал губернатор Владимир Мазур.
«Вижу по обращениям горожан, комментариям в соцсетях – тема эта «горячая» в прямом и переносном смыслах», - написал мэр Махиня.
Он сообщил, что по его поручению и.о. заммэра Дмитрий Путров собирает информацию по каждому дому, где еще нет горячей воды с указанием, почему так произошло и когда ситуацию исправят. Завтра мэр Томска обещал сделать отчет перед горожанами на тему подключения горячей воды.