Мэр Дмитрий Махиня проверяет, почему в домах Томска нет горячей воды

Проблема отсутствия горячей воды волнует многих томичей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэр Томска Дмитрий Махиня выясняет, почему в некоторых домах Томска до сих пор нет горячей воды. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале и отметил, что такое поручение ему дал губернатор Владимир Мазур.

«Вижу по обращениям горожан, комментариям в соцсетях – тема эта «горячая» в прямом и переносном смыслах», - написал мэр Махиня.

Он сообщил, что по его поручению и.о. заммэра Дмитрий Путров собирает информацию по каждому дому, где еще нет горячей воды с указанием, почему так произошло и когда ситуацию исправят. Завтра мэр Томска обещал сделать отчет перед горожанами на тему подключения горячей воды.