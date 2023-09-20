В Томске покажут сериал о волонтерах «По доброй воле»

В сериале рассказывается о трех добровольческих организациях Фото: "КП" Архив

В Томске 23 сентября покажут веб-сериал о волонтерах «По доброй воле». Напомним, что в сериале рассказывается о трех добровольческих организациях: зоозащитной группы «Виктория», фонда «Томск без сирот» и экоорганизации «Чистый университет ТГУ».

Томичи смогут увидеть сериал 23 сентября в 14.00 в актовом зале колледжа культуры и искусств.

Режиссером сериала стала выпускница Томского госуниверситета и преподаватель Института искусств и культуры Александра Преснякова. После показа запланирована встреча с ней и продюсером Артемом Сагеевым.