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НовостиОбщество20 сентября 2023 7:23

Томские ученые протестируют новый метод лечения рака на животных

В ТПУ планируют провести терапию неоперабельного рака на девяти животных
Александра Тайбатрова
В ТПУ оборудование для проведения данной терапии появилось в 2020 году

В ТПУ оборудование для проведения данной терапии появилось в 2020 году

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ученые Томского политехнического университета до конца этого года протестируют новый метод лечения рака еще на девяти животных. В пресс-службе вуза уточнили, что речь идет о нейтронозахватной терапии для неоперабельных форм онкологии.

«Нейтронозахватная терапия – это метод, использующий реакции, возникающие между радиочувствительными медикаментами и нейтронами», - рассказали в пресс-службе ТПУ.

Поток нейтронов, которым облучают злокачественную опухоль, разрушает больные ткани. Предварительно раковые клетки делают более чувствительными к излучению за счет препаратов с нетоксичным и стабильным изотопом бора.

В России такую технологию лечения еще не применяют. В ТПУ оборудование для проведения данной терапии появилось в 2020 году.

На данные доклинические исследования томский вуз получил грант вместе с лабораторией ядерной и инновационной медицины НГУ. В рамках исследований терапию прошли уже трое животных, за их состоянием наблюдают специалисты.