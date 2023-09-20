Две осужденные томской воспитательной колонии выйдут на свободу в октябре

Одна из девушек 31 июля была помилована указом президента Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Двух воспитанниц Томской воспитательной колонии №2 выпустят по УДО, одна из них была помилована президентом в июле 2023 года. Девушки выйдут на свободу уже в начале октября, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека Елены Карташовой.

Напомним, 31 июля Президент свои Указом сократил срок воспитаннице Томской воспитательной колонии №2 на 1 год и 1 месяц. Благодаря этому девушка в ближайшее время смогла подать ходатайство на условно-досрочное освобождение.

Обмбудсмен сообщила, что 19 сентября в аппарат поступила информация о том, что суд удовлетворил ходатайства воспитанниц Томской воспитательной колонии №2.

На заседании Учебно-воспитательного совета ТВК №2 были рассмотрены два ходатайства об УДО. Одна из девушек 31 июля была помилована указом президента.

«В начале октября девушки будут освобождены из ТВК-2 и поедут домой к своим родным», – сообщается на сайте.

Летом 2023 года решение о помиловании томским осужденным приняли во второй раз за последние 20 лет. О первом помиловании сообщала омбудсмен Елена Карташова 17 ноября 2021 года. Тогда президент помиловал уроженку Алтайского края.