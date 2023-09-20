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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 5:35

Попавшая под поезд на Мокрушинском переезде в Томске женщина умерла в больнице

Медики до конца боролись за ее жизнь
Алёна Мищенко
Фото, Анна Ковалева

Фото, Анна Ковалева

В Томске попавшая под поезд женщина скончалась в больнице. Медики до конца боролись за ее жизнь. Об этом сообщили в облздраве.

Напомним, утром 20 сентября женщина попала под поезд на Мокрушинском переезде. Пострадавшая получила серьезные травмы.

Как сообщили в облздраве, пострадашвую в тяжелом состоянии доставили в больницу скорой медицинской помощи. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение, после чего прооперировали.

«Несмотря на все усилия врачей, которые боролись за ее жизнь, пациентка скончалась от полученных травм», – говорится в сообщении.

Отметим, что по факту наезда поезда на женщину организована проверка.