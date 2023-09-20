В «Томскводоканале» опровергли слухи об оборудовании для майнинга криптовалюты

В «Томскводоканале» опровергли информацию о наличии оборудовании для майнинга криптовалюты на водозаборе в селе Тимирязево, сообщает издание «Аргументы и факты».

Ранее жители Томска в социальных сетях пожаловались на громкий на шум на водозаборе в селе Тимирязево. Многие томичи предположили, что «Томскводоканал» установил там оборудование для майнинга криптовалюты.

В пресс-службе компании опровергли такую информацию и заявили, что данное сообщение не соответствует действительности.

«Такого оборудования нет!», — прокомментировала собеседница издания.

Выяснилось, что в этом месте завершился монтаж газовой котельной на производственной площадке Подземного водозабора в селе Тимирязевское.