Пенсионерка из Северска перевела мошенникам более 11 млн рублей

Фото: Густаво Зырянов

В Северске 61-летняя женщина перевела мошенникам более 11 млн рублей. Для этого северчанка продавала две принадлежащие ей квартиры, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, женщине в мессенджеры позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и сообщили, что на пенсионерку пытаются оформить кредит.

Мошенники убедили женщину в том, что ей нужно обезопасить собственные деньги и перевести их на «безопасный счет». За три недели она сделал около 80 переводов на указанные счета.

Северчанка перевела свои средства, накопления пожилой матери, а также оформила кредиты. Кроме того, неизвестные убедили пострадавшую продать две принадлежащие ей квартиры, а деньги с продаж перевести на указанные счета.

Ущерб составил более 11 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».