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НовостиОбщество20 сентября 2023 3:25

Уникальная детская площадка для детей с ОВЗ появится в Томске

Средства на покупку элементов площадки предоставил соцпартнер
Алёна Мищенко
Фото: администрация Томска

Фото: администрация Томска

В Томске в Кулагинском сквере откроется уникальная детская площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в мэрии.

Новая детская площадка предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья. Средства на покупку элементов площадки предоставил соцпартнер.

«В нашем городе немного детских площадок, где установлены такие элементы. Поэтому мы рады такой инициативе от соцпартнеров. Администрация внимательно подошла к изучению сертификатов на площадку, поскольку она должна быть комфортна и безопасна», — рассказал глава администрации Советского района Вячеслав Шипицын.

На месте обустроили бетонное основание для надежного крепления элементов детской площадки, сделали асфальт, который послужит основой для безопасного резинового покрытия.

Кроме того, в сквере появились качели и карусель, на которых могут кататься люди в инвалидной коляске. В ближайшее время ими смогут пользоваться все посетители Кулагинского сквера.

Гостей сквера просят бережно относиться к новым качелям и каруселям.