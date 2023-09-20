Мужчина погиб при пожаре в томском селе в ночь на 20 сентября

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Бакчарском районе Томской области 20 сентября загорелись надворные постройки. При пожаре погиб 49-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служа регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в сел Бакчар на переулк Дзержинского поступило в 0:25. Загорелись надворные постройки под общей крышей — бревенчатая летняя кухня, к ней пристроен дощатый дровяник и бревенчатая стайка.

«В 00:36 звеном ГДЗС в летней кухне на диване обнаружено обгоровшее тело мужчины 1974 года рождения», — сообщили в МЧС.

В результате пожара обгорела и обрушилась кровля надворных построек, частично обгорели стены надворных построек. Общая площадь возгорания составила 65 квадратных метров.

Огонь полностью ликвидировали в 1:24. Причина пожара устанавливается.