Более 50 домов в Томске останутся без электричества 20 сентября

Фото: Анна Ковалева

В среду, 20 сентября на десятках улиц Томска приостановят подачу электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба «Горсетей». На сайте компании появился подробный график плановых отключениях света.

Так, с 09:00 до 16:30 света не будет в домах:

ул. Говорова 52-54,58,58 стр.2,58/1,58/3,62

ул. Подгорная Большая 46,61/1

С 09:00 до 17:00 энергетики обесточат дома:

пер. Горшковский 1-а,3-5,7/1,8-10

пер. Керепетский 13-19,18-20,24-40,25-27,25-а,26-а,35-43

пер. Корейский 18,22-24,31-35,41

ул. Ижевская 19,25-41,29 стр.1,33-а

Просторный ул. Изумрудная 2-6,3-13,18,22

Просторный ул. Лучистая 1

Просторный ул. Черниговская 26 стр.1,30-36,31-47,42,46,50-54,51

С 09:00 до 20:00 отключения пройдут по адресам:

пр-кт Кирова 36,36/8

ул. Дзержинского 31-б,35,51 стр.1,51/3

пр-кт Кирова 34-б,36

ул. Дзержинского 31-б,31-б ,35,49,49-а,51 стр.1,51-а п.5,51/3.