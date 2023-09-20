Более 50 домов в Томске останутся без электричества 20 сентября

Фото: Анна Ковалева
В среду, 20 сентября на десятках улиц Томска приостановят подачу электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба «Горсетей». На сайте компании появился подробный график плановых отключениях света.
Так, с 09:00 до 16:30 света не будет в домах:
ул. Говорова 52-54,58,58 стр.2,58/1,58/3,62
ул. Подгорная Большая 46,61/1
С 09:00 до 17:00 энергетики обесточат дома:
пер. Горшковский 1-а,3-5,7/1,8-10
пер. Керепетский 13-19,18-20,24-40,25-27,25-а,26-а,35-43
пер. Корейский 18,22-24,31-35,41
ул. Ижевская 19,25-41,29 стр.1,33-а
Просторный ул. Изумрудная 2-6,3-13,18,22
Просторный ул. Лучистая 1
Просторный ул. Черниговская 26 стр.1,30-36,31-47,42,46,50-54,51
С 09:00 до 20:00 отключения пройдут по адресам:
пр-кт Кирова 36,36/8
ул. Дзержинского 31-б,35,51 стр.1,51/3
пр-кт Кирова 34-б,36
ул. Дзержинского 31-б,31-б ,35,49,49-а,51 стр.1,51-а п.5,51/3.