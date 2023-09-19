«Машина обращена в доход государства»: в Томске вынесли приговор за пьяную езду

Приговор суда еще не вступил в законную силу. Фото: Сиб.фм

В Томске вынесли приговор мужчине, который водил машину, будучи пьяным и уже лишенным право за такое же нарушение. По информации прокуратуры Томской области, в апреле этого года 23-летний парень, который в октябре 2022 года отказался пройти медосвидетельствование, сел за руль пьяным и поехал в магазин за сигаретами.

«Проезжая мимо встретившихся на пути сотрудников полиции, поданный ими знак об остановке транспортного средства водитель проигнорировал», - рассказали о подробностях происшествия в облпрокуратуре.

Полицейские со спецсигналами поехали следом и потребовали остановиться. Водитель был пьян, что подтвердила экспертиза, и его отстранили от вождения.

Суд приговорил томича к 300 часам обязательных работ и запретил на два года заниматься работами, связанными с вождением. А машина, на которой он ехал, была конфискована и обращена в пользу государства. Приговор еще не вступил в законную силу.