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НовостиОбщество19 сентября 2023 15:30

Скоро на улицы Томка выедет расписанный в стиле стрита-арт трамвай

Студенты томского вуза начали расписывать трамвай
Александра Тайбатрова
После завершения работ трамвай выпустят на линию. Фото: Трамвайно-троллейбусное управление Томска

После завершения работ трамвай выпустят на линию. Фото: Трамвайно-троллейбусное управление Томска

Студенты Института искусств и культуры ТГУ начали расписывать трамвай, который предоставили в Трамвайно-троллейбусном управлении Томска. В ТТУ уточнили, что работы ведутся в рамках проекта «Мобильный стрит-арт». Предварительно студенты создали эскиз, который согласовали с предприятием и мэрией Томска.

Как именно выглядит эскиз, в ТТУ не сообщили. Но рассказали, что после завершения работ трамвай выедет на улицу – и тогда все желающие смогут его увидеть.

Напомним, что в Томске появится мурал летчику-герою Ивану Черных.