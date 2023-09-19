Ярмарка «Урожай-2023» пройдет в Томске 23 сентября

На ярмарке можно будет купить овощи, дикоросы, молочную, мясную и другую продукцию Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске на областном рынке 23 сентября пройдет ярмарка «Урожай-2023». В администрации Томской области сообщил, что на ней свою продукцию представят около 100 участников. На ярмарке можно будет купить овощи, дикоросы, молочную, мясную и другую продукцию.

«Картофель на ярмарку привезут хозяйства Томского, Зырянского, Кожевниковского, Молчановского, Первомайского и других районов», - говорится в сообщении.

Кроме того, на ярмарке можно будет приобрести саженцы.