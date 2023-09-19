В томском микрорайоне Зеленые горки продолжается ремонт дорог

А на улице Архитекторов укладывают бордюрный камень Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске продолжают ремонтировать дороги в микрорайоне Зеленые горки, отчитались в мэрии. Напомним, что на ремонт трех улиц – Нарановича, Лыгина и Архитекторов - здесь выделили 50 миллионов рублей.

«Подрядчик закончил обустройство верхнего слоя на улице П. Нарановича», - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

А на улице Архитекторов укладывают бордюрный камень, так, за сутки уложили около 200 метров.

Кроме того, в Томске ремонтируют другие дороги 2 и 3 категории. А на улицах Каспийской, Технической, Таврической ремонт уже завершили.