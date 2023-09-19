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НовостиОбщество19 сентября 2023 11:52

В Томске с 21 сентября откроется школа для родственников пациентов с инсультом

Занятия будут проходить на базе томской ОКБ
Александра Тайбатрова
Первое занятие проведут уже 21 сентября в 14.00

Первое занятие проведут уже 21 сентября в 14.00

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 21 сентября в томской ОКБ откроется школа здоровья для родственников пациента после инсульта, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Томской области. Занятия будут проходить в региональном сосудистом центре.

«На бесплатных занятиях родственникам предоставят необходимую информацию о заболевании и уходе за больными в домашних условиях», - рассказали в облздраве.

Также в школе будут рассказывать, как предотвратить повторные нарушения кровообращения мозга. Первое занятие проведут уже 21 сентября в 14.00 в ОКБ. Чтобы поучаствовать, предварительно записываться не нужно. Но необходимо обратиться в бюро пропусков ОКБ, посетителю понадобится паспорт. В октябре занятия в школе пройдут 12 и 26 октября.