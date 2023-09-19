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НовостиОбщество19 сентября 2023 10:51

Томские льготники могут вернуть право на бесплатные лекарства до 1 октября

Это касается федеральных льготников, которые ранее выбрали денежную компенсацию вместо лекарств
Александра Тайбатрова
Более 16 тысяч жителей региона воспользовались правом на льготные лекарства в 2023 году

Более 16 тысяч жителей региона воспользовались правом на льготные лекарства в 2023 году

Фото: Олег ЗОЛОТО

До 1 октября федеральные льготники Томской области могут вернуть себе право на обеспечение лекарствами, напомнили в облздраве. Это касается тех льготников, которые ранее выбрали денежную компенсацию в размере 1127,8 рублей вместо лекарств.

«Чтобы вернуть право на соцпакет, нужно обратиться с заявлением в отделение социального фонда», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Томской области.

После чего изменить решение можно будет через год.

В пресс-службе администрации Томской области рассказали, что более 16 тысяч жителей региона воспользовались правом на льготные лекарства в 2023 году и получили медикаменты на сумму более 315 миллионов рублей.