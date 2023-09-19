В Томске на улице Красноармейской высадили живую изгородь

Для изгороди высадили альпийскую смородину и липы Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Живую изгородь из альпийской смородины и липы высадили на улице Красноармейской в Томске, сообщили в мэрии. Эту улицу в этом году ремонтируют по нацпроекту. А изгородь появилась на участке от улицы Косарева до поворота у сквера Студенческих отрядов.

«Эти растения хорошо подходят для городской среды», - отметили в пресс-службе мэрии.

Также в рамках нацпроекта в Томске в этом году обустраивают около 20 тысяч квадратных метров газонов. А профильный департамент мэрии, к тому же, высаживает деревья и кустарники в местах, где это необходимо.