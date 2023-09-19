Студентка из Томска стала финалисткой чемпионата высоких технологий

Участниками стали почти 300 конкурсантов из 32 регионов России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Студентка Томского техникума информационных технологий участвует в финале чемпионата высоких технологий, который проходит в Великом Новгороде с 18 до 22 сентября. В пресс-службе администрации Томской области уточнили, что Виталина Макушина участвует в чемпионате по компетенции «Нейросети и большие данные».

«Участниками стали почти 300 конкурсантов из 32 регионов России», - говорится в сообщении на сайте администрации региона.

Помимо демонстрации навыков в различных компетенциях, участники чемпионата участвуют в пленарных заседаниях, где обсуждают национальные приоритеты, людей и технологии.