МАК назвал причины падения самолета в Томской области летом 2021 года

На борту, помимо членов экипажа, находились 15 пассажиров, а также 118 килограммов груза. Фото: отчет МАК

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал информацию о причинах падения самолета Ан-28 в Бакчарском районе 16 июля 2021 года. На борту тогда, помимо членов экипажа, находились 15 пассажиров, а также 118 килограммов груза. Самолет при аварийной посадке получил значительные повреждения.

«Авария произошла при выполнении вынужденной посадки, необходимость которой была обусловлена отказом в полете двух двигателей», - следует из окончательного отчета МАК.

В комитете пришли к выводу, что к аварии могли привести неисправность датчика обледенения, нарушение режима труда и отдыха экипажа, невыполнение положений по ручному включению противообледенительной системы при наличии соответствующих метеоусловий.