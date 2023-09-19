В Томской области младенческая смертность сократилась на 12% в 2023 году

В Томской области сократилась младенческая смертность Фото: Алексей БУЛАТОВ

За семь месяцев 2023 года в Томской области умерло 11 младенцев. В прошлом году медики контактировали смерть 23 детей. Младенческая смертность в регионе сократилась на 12%. Об этом сообщили в Росстате.

Показатель младенческой смертности выражается в промилле (‰) и показывает количество детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми.

В Томской области с начала года младенческая смертность составила 2,2‰, в прошлом году показатель был равен 4,2‰.

Среди сибирских регионов в Томской области показатель оказался самым наименьшим. Так, в Кузбассе он составит — 3,1‰, в Новосибирской области — 3,8‰, в Омской области — 5‰, в Республике Тыва —7,2‰.

В целом по Сибири за 2023 года умерло 387 детей в возрасте до 1 года. Это на 82% меньше, чем в 2022 году.