Останки погибших красноармейцев нашли томские поисковики в Ленинградской области

Фото: администрация Томской области

Поисковики из Томской области нашли останки восьми погибших в годы ВОВ красноармейцев в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Поиски проводились в Ленинградской области в рамках межрегиональной Вахты памяти с участием томского отряда «За Родину!» и отряда из Санкт-Петербурга «Ингрия».

«Работы по поиску останков погибших солдат проводились в роще Круглой в окрестностях урочища Гонтовая Липка, где шли кровопролитные бои за Синявинские высоты в битве за Ленинград. Обнаружены останки восьми неизвестных воинов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

В поисковом отряде «За Родину!» в экспедиции приняли участие томские студенты, школьники из Верхнекетского и Кривошеинского районов.