В Томске закроют поворот налево с улицы Красноармейской на проспект Кирова с 20 сентября

Фото: Анна Ковалева

В Томске с 20 сентября закроют поворот налево с улицы Красноармейской на проспект Кирова из-за ремонта дорог, сообщали в пресс-службе в мэрии.

Схема движения изменится 20 сентября. Для организации движения установят соответствующие знаки.

По словам начальника отдела организации дорожной деятельности Юлии Гончаровой, сейчас здесь идет ремонт в рамках нацпроекта. Департамент внимательно следит за ходом работ, кроме того, специалисты провели мониторинг дорожного движения, по итогам которого был добавлен светофор с поворотной секции на пересечении с Усова.

«Сейчас для оптимизации потоков транспорта необходимо убрать левый поворот на пр. Кирова для всех, кроме маршрутных автобусов. Тогда на участке от ул. Усова до пр. Кирова вероятность образования затора будет минимально», — сказала Гончарова.

Напомним, ремонт на улице Красноармейская проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время завершен ремонт дорожного полотна, сейчас специалисты занимаются обновлением тротуаров.