Мэр Томска Махиня предложил заместителям продлить контракты на 3 месяца

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Мэр Томска Дмитрий Махиня предложил сотрудникам администрации продлить контракты на три месяца. За этот период глава города примет решение, с кем продолжать работу, сообщил в своем телеграм-канале Махиня.

«Много вопросов задают по кадрам мэрии. Кадровые решения будут приниматься после изучения ситуации в городе, в сферах, за которые отвечают руководители мэрии и ее подразделений. Необходимо время, чтобы оценить их работу, выслушать мнения людей», — написал Махиня.

В связи с этим новый глава города предложил заместителям мэра, у которых истекли полномочия с момента вступления в должность Махини, продлить контракты на три месяца. За это время будет понятно, с кем продолжится совместная работа.

«В любом случае, намерен придерживаться принципов командной работы. Буду опираться на профессионалов и специалистов, хорошо знающих свое дело, местные кадры. Не исключаю, что на определенные позиции кандидатов буду подбирать на конкурсных условиях. Но это вопрос не сегодняшний», — добавил Дмитрий Махиня.

Напомним, в понедельник, 18 сентября, избранный мэр Томска Дмитрий Махиня принёс присягу и официально вступил в должность градоначальника.