Очаг дикорастущей конопли на площади более 3 тысяч га выявили в Томской области

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

В начале лета 2023 года специалисты выявили в окрестностях села Соколовка Молчановского района Томской области произрастание конопли на площади порядка 3 544 квадратных метров. Заросли были уничтожены, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

Информация о выявлении наркосодержащего растения была оперативно направлена в полицию. Арендатор земельного участка получил предостережение Россельхознадзора.

«Уже в сентябре от землепользователя в ведомство поступила информация, что в результате проведенных агротехнических мероприятий конопля уничтожена, а земельный участок введен в сельскохозяйственный оборот», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала лета на территории региона выявлено 16 земельных участков с произрастанием дикорастущей конопли на общей площади 27,79 га, в прошлом году – 28,8 га. В настоящее время ликвидировано 4 очага произрастания на площади 9,21 га в Шегарском, Томском, Молчановском и Кривошеинском районах.