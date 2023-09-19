В Томске осудят 28-летнюю девушку за хищение маткапитала на 450 тысяч рублей

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В Томске 28-летнюю жительницу обвиняют в мошенничестве при получении материнского капитала. Не по назначению женщина потратила более 450 рублей, сообщает облпрокуратур.

По версии следствия, с августа 2017 года по март 2019 года женщина получила государственный сертификат на материнский капитал и не собралась использовать его на улучшение жилищных условий. Вместо этого она заключила с кредитной организации мнимый договор займа на строительство индивидуального жилого дома.

«Затем указанный документ она представила в пенсионный фонд в качестве подтверждения необходимости погашения кредита», — говорится в сообщении.

Похищенные деньги в размере более 450 тысяч рублей обвиняемая потратила на личные нужды.

В отношении томички утвердили уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат, совершенное группой лиц в крупном размере.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.