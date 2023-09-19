В домах на 14 улицах Томска 19 сентября отключат электричество

В Томске 19 сентября планируются плановые отключения электроэнергии Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Во вторник, 19 сентября, обесточат дома на 14 улицах Томска, в том числе в деревне Кислова. Отключения связаны с плановым ремонтом оборудования. График отключений электричества опубликовали на своем сайте «Горсети».

Так, с 08:00 до 17:00 свет не будет в жилом доме на проспекте Комсомольском, 66.

С 09:00 до 16:30 отключения произойдут по адресам:

пр-кт Ленина, 113,117,121,121/1;

ул. Розы Люксембург, 2,6/1;

пр.Ленина, 115.

С 09:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах:

пер. Керепетский, 13-19,18-20,24-40,25-27,25-а,26-а,35-43;

пер. Корейский, 18,22-24,28-30,31-35,41;

пер. Стрелочный, 24,31-43,32-42;

ул. Ижевская. 19,25-41,29 стр.1,33-а;

пер. Ботанический, 2-6,7-а,10-12;

Просторный ул. Изумрудная, 2-6,3-13,18,22;

Просторный ул. Лучистая, 1;

Просторный ул. Черниговская, 26 стр.1,30-36,31-47,42,46,50-54,51;

Кисловка Кисловка, уч.143;

Кисловка ул. Придорожная, 8,уч.5,уч.6,уч.7,уч.11,уч.11-а,уч.12.