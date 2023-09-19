В Томске прогнозируют до +21 градуса тепла 19 сентября

В Томске во вторник будет тепло Фото: Ксения Высотина

Во вторник, 19 сентября, в Томске продолжается "бабье лето". Температура воздуха поднимется до +21 градусов, сообщает Томский гидрометцентр.

По Томску во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть южный ветер 2-7 м/с. Температура воздуха составит +19…+21°С.

В Томской области днем местами пройдут небольшие дожди, утром местами туманы. Ветер южный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура днем ожидается +16…+21°С.