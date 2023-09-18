В финале конкурса «Сердце отдаю детям» участвуют три томских педагога

В финале участвуют 90 педагогов из 40 регионов страны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 19 сентября, в Санкт-Петербурге состоится финал конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям», в котором участвуют три томских педагога дополнительного образования. В пресс-службе администрации Томской области уточнили, что регион в финале конкурса будут представлять Ася Старосельцева из Дворца творчества детей и молодежи, Ирина Сумина из «Дома детского творчества «У Белого озера» (обе – Томск) и Ирина Топчиева из Центра дополнительного образования детей Стрежевого.

«Жюри оценит участников в художественной, естественно-научной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной и других номинациях», - говорится в сообщении.

В финале участвуют 90 педагогов из 40 регионов страны. Победитель конкурса получит денежный приз, который в общей сложности составляет 300 тысяч рублей.