Из Томска в Тайгу и обратно можно доехать на электричке с кондиционером

Из Томска в Тайгу и обратно начал курсировать новый электропоезд серии ЭП2Д Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Томска в Тайгу и обратно начал курсировать новый электропоезд серии ЭП2Д. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Кузбасса Андрей Панов. В электропоезде есть видеонаблюдение и климат-контроль, USB-зарядки для телефонов и крепления для велосипедов.

«В электропоезде создана безбарьерная среда», - говорится в сообщении.

Всю информацию пассажиры электрички могут увидеть на электронном табло.