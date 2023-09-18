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НовостиОбщество18 сентября 2023 14:13

Из Томска в Тайгу и обратно можно доехать на электричке с кондиционером

В электропоезде есть видеонаблюдение и зарядки для смартфонов
Александра Тайбатрова
Из Томска в Тайгу и обратно начал курсировать новый электропоезд серии ЭП2Д

Из Томска в Тайгу и обратно начал курсировать новый электропоезд серии ЭП2Д

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Томска в Тайгу и обратно начал курсировать новый электропоезд серии ЭП2Д. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Кузбасса Андрей Панов. В электропоезде есть видеонаблюдение и климат-контроль, USB-зарядки для телефонов и крепления для велосипедов.

«В электропоезде создана безбарьерная среда», - говорится в сообщении.

Всю информацию пассажиры электрички могут увидеть на электронном табло.