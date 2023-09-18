Сети после выносных узлов отремонтировали в переулке Тихом Томска

На ремонт выносных теплоузлов и ветхих сетей запланировано 20 миллионов рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томске продолжается ремонт сетей после выносных узлов, сообщили в пресс-службе мэрии. Отмечается, что в этом сезоне уже отремонтировали около 600 метров таких сетей. Это около 40 объектов, от которых запитаны дома на улицах Учебная, Нахимова, Гоголя, Калужская, в переулках Заозерный, Комсомольский и другие.

«На минувшей неделе подрядчик отремонтировал сети в переулке Тихий», - прокомментировали в мэрии.

Трубы после этого узла подводят ресурс к 28 жилым домам, жители которых уже получили доступ к горячей воде.

В мэрии уточнили, что на ремонт выносных узлов и ветхих сетей запланировано 20 миллионов рублей.