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НовостиОбщество18 сентября 2023 11:25

В лицее №8 Томска установили памятную доску Герою Советского Союза Рукавишникову

Герой является выпускником образовательного учреждения
Александра Тайбатрова
Открытие доски приурочили ко дню рождения Николая Рукавишникова

Открытие доски приурочили ко дню рождения Николая Рукавишникова

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В лицее №8 Томска 18 сентября торжественно открыли памятную доску дважды Герою Советского Союза, летчику Николаю Рукавишникову, сообщили в пресс-службе мэрии. Отмечается, что открытие приурочили ко дню рождения героя, который является выпускником образовательного учреждения.

В мероприятии участвовали учащиеся лицея, представители мэрии, друзья Рукавишникова.

Напомним, что 1 сентября лицей №8 в Томске открылся после 4-летнего ремонта.