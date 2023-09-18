В лицее №8 Томска установили памятную доску Герою Советского Союза Рукавишникову

Открытие доски приурочили ко дню рождения Николая Рукавишникова Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В лицее №8 Томска 18 сентября торжественно открыли памятную доску дважды Герою Советского Союза, летчику Николаю Рукавишникову, сообщили в пресс-службе мэрии. Отмечается, что открытие приурочили ко дню рождения героя, который является выпускником образовательного учреждения.

В мероприятии участвовали учащиеся лицея, представители мэрии, друзья Рукавишникова.

Напомним, что 1 сентября лицей №8 в Томске открылся после 4-летнего ремонта.