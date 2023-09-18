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НовостиОбщество18 сентября 2023 11:03

В ОЭЗ «Томск» новый резидент построит лабораторию за 29 миллионов

Компания планирует разместить здесь производство систем машинного зрения
Александра Тайбатрова
Благодаря проекту появится 20 новых рабочих мест. Фото: Telegram-канал департамента инвестиций Томской области

Благодаря проекту появится 20 новых рабочих мест. Фото: Telegram-канал департамента инвестиций Томской области

Новый резидент особой экономической зоны «Томск» ООО «Технологии машинного зрения» построит лабораторию почти за 29 миллионов рублей. Соответствующее соглашение было подписано 15 сентября, сообщается в Telegram-канале департамента инвестиций Томской области.

«В производственном корпусе площадью 300 квадратных метров будет размещено производство систем машинного зрения, измерителей диаметра и эксцентричности, комплексов для контроля качества бронированного кабеля, изоляции, контроля толщины», - следует из сообщения.

Сообщается, что благодаря этому появится еще 20 новых рабочих мест. А в ОЭЗ «Томск» теперь работают 40 инновационных компаний.