Почти 185 тысяч томичей прошли профосмотры и диспансеризацию в 2023 году

В проведении профилактических мероприятий задействованы 37 медицинских организаций и 13 мобильных бригад Фото: Евгения ГУСЕВА

За восемь месяцев 2023 года профосмотры и диспансеризацию прошли почти 185 тысяч жителей Томской области, подсчитали в региональном департаменте здравоохранения. Благодаря этим мероприятиям, рак впервые выявили почти у 150 человек. Более чем у 500 пациентов обнаружили сахарный диабет и более чем у 600 – ишемическую болезнь сердца.

«Пациентам проведены дополнительные обследования, даны рекомендации и назначена терапия», - заверили в облздраве.

В департаменте здравоохранения напоминают, что до 39 лет диспансеризацию нужно проходить раз в три года, а после 40 лет – ежегодно. А профосмотры можно проходить каждый год.

В проведении профилактических мероприятий задействованы 37 медицинских организаций и 13 мобильных бригад.